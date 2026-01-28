Павло Василенко

16 січня в спортивному комплексі Барселони панувала напружена атмосфера. День складався неспокійно ще до того моменту, коли молодий гравець клубу Дро Фернандес зайшов до кабінету головного тренера Гансі Фліка, щоб особисто повідомити про своє рішення залишити команду під час зимового трансферного вікна.

За інформацією іспанських ЗМІ, футболіст був переконаний, що заслуговує на більше ігрового часу, і відкрито висловив своє невдоволення тренерському штабу. Реакція Фліка була різкою: німецький спеціаліст сприйняв слова гравця як зраду і в пориві гніву негайно виключив його з команди, давши зрозуміти, що Фернандес більше не матиме доступу до клубних приміщень.

Новина про конфлікт швидко поширилася роздягальнею. Деякі партнери по команді знали про намір Дро піти заздалегідь, однак воліли мовчати. Також ходили чутки, що його майбутнім клубом стане ПСЖ, хоча офіційно гравець не розкривав цю інформацію ані тренеру, ані спортивному директору до завершальної стадії угоди.

Ситуація викликала невдоволення не лише в керівництва, а й серед футболістів. Найгучніше висловився Гаві, відомий своїм характером і відданістю партнерам. Після тренування він заявив тренерському штабу, що клуб не зробив достатньо, аби втримати Фернандеса, і переконаний: за умови більш справедливого розподілу ігрового часу гравець залишився б. Особливо емоційно згадували матч Кубка проти Гвадалахари, в якому Дро не отримав жодної хвилини.

Попри те що Барселона отримає понад 8 мільйонів євро, у клубі розуміють: команда втратила шанс повністю розкрити потенціал перспективного таланту. Для Фліка ж історія з Дро Фернандесом завершена – тренер переконаний, що діяв справедливо, зважаючи на жорстку конкуренцію в складі.