Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився очікуваннями від матчу 8 туру Ліги чемпіонів проти Копенгагена. Його слова наводить Marca

Я сподіваюся, що гравці почуваються добре, і я поважаю Копенгаген. Найголовніше - виконувати свою роботу, добре захищатися і показати свою найкращу гру. Мета зрозуміла: перемогти і потрапити до топ-8.

Ми зосередимося тільки на тому, що в наших силах. Це буде правильно. Ми повинні показати себе з кращого боку, це буде важкий матч. У мене немає виправдань, і я палаю бажанням грати. Я впевнений у нашому стилі гри, і завтра я хочу його побачити

У нас є чудова можливість пробитися до вісімки кращих. Ми зробимо все можливе, щоб опинитися там. Мені подобається цей новий формат», – сказав Флік.