Флік оцінив шанси Барселони потрапити в топ-8 ЛЧ
Залишився останній крок
близько 2 годин тому
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився очікуваннями від матчу 8 туру Ліги чемпіонів проти Копенгагена. Його слова наводить Marca
Я сподіваюся, що гравці почуваються добре, і я поважаю Копенгаген. Найголовніше - виконувати свою роботу, добре захищатися і показати свою найкращу гру. Мета зрозуміла: перемогти і потрапити до топ-8.
Ми зосередимося тільки на тому, що в наших силах. Це буде правильно. Ми повинні показати себе з кращого боку, це буде важкий матч. У мене немає виправдань, і я палаю бажанням грати. Я впевнений у нашому стилі гри, і завтра я хочу його побачити
У нас є чудова можливість пробитися до вісімки кращих. Ми зробимо все можливе, щоб опинитися там. Мені подобається цей новий формат», – сказав Флік.
Матч Барселона - Копенгаген відбудеться 28 січня. Початок - о 22:00.