Малиновський: «Грати проти Лаціо нелегко»
Руслан майже врятував гру для Дженоа
44 хвилини тому
Руслан Малиновський / Фото - Дженоа
Хавбек Дженоа та збірної України Руслан Малиновський поділився враженнями від стартового матчу 23 туру Серії А проти Лаціо (2:3). Його слова наводить TuttomercatoWEB.
У нас також були хороші можливості забити гол. Грати проти Лаціо нелегко, тому що вони чекають, поки ми втратимо м'яч, щоб потім контратакувати, - сказав Малиновський.
Малиновський в цьому сезоні провів за Дженоа 22 матчі: 4 голи, 3 асисти.