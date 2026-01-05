В останньому поєдинку 17-го туру чемпіонату Франції ПСЖ здобув перемогу в паризькому дербі, взявши гору над ФК Париж із рахунком 2:1. Український центрбек Ілля Забарний вийшов в основі цього принципового матчу, проте його гра викликала суперечливі оцінки.

Як повідомляє Footmercato, ключовим епізодом зустрічі став пенальті, призначений після фолу із боку Забарного. На думку журналістів видання, захисник збірної України припустився помилки в цьому моменті.

Також наголошується, що цей епізод наочно показав поточні труднощі у грі Забарного. При цьому експерти наголошують, що на українському футболісті рано ставити хрест, оскільки він має високий потенціал і згодом має додати, насамперед, у впевненості.

«Переломним моментом матчу став пенальті, призначений на користь Парижа, який реалізував Геббельс, зрівнявши рахунок – 1:1. Хоча рішення арбітра можна вважати суворим, український захисник явно припустився помилки, зіткнувшись з Алімані Горі, залишивши його без опіки та неправильно оцінивши ситуацію. Цей епізод наголосив на недоліках, які спостерігалися з моменту його переходу з Англії за 63 мільйони євро: гравець з незаперечним потенціалом, але все ще невпевнений в управлінні в періоди тиску та періоди слабкості».

