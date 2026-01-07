Ексодноклубник Забарного зіграє останній матч за Борнмут
Семеньйо переходить в Ман Сіті
близько 2 годин тому
Єгор Ярмолюк проти Антуана Семеньйо / Фото - Getty Images
Борнмут та Манчестер Сіті погодили трансфер вінгера Антуана Семеньйо, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Колишній одноклубник Іллі Забарного обійшовся «містянам» в 65 мільйонів євро, сплативши Борнмуту клаусулу, яка діяла до 10 січня.
Частина прибутку від продажу ганця дістанеться його попередній команді Брістоль Сіті, отримавши 20% від трансферу в Ман Сіті.
7 січня Антуан, у свій 26-й день народження, востаннє вийде на поле у складі «вишень» на гру з Тоттенгемом.
Семеньйо виступав за Борнмут з 2023 року: 109 матчів, 31 гол, 21 асист.
Антуан в поточному сезоні відіграв 20 матчів: 9 голів, 3 асисти.