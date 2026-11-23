Гол на шостій хвилині не допоміг ЛНЗ перемогти Полісся
Команди розписали мирову
ЛНЗ і Полісся не визначили переможця в матчі 13-го туру Української Прем'єр-ліги. Поєдинок, який 23 листопада відбувся в Черкасах, завершився з рахунком 1:1. Господарі першими відкрили рахунок, однак житомиряни зуміли відігратися після перерви.
ЛНЗ вийшов уперед уже на шостій хвилині зустрічі. Геннадій Пасіч скористався передачею Яде та точним ударом відправив м'яч у ворота Полісся.
Після перерви гості активізувалися й на 56-й хвилині відновили рівновагу. Владислав Велетень отримав пас від Кравченка та вдало завершив атаку житомирян. Надалі команди не змогли забити ще раз, тож фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.
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Після 12-ти зіграних матчів Полісся має 29 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ. Лідирує Шахтар із 30 балами, однак донецька команда провела на одну гру більше.
ЛНЗ після домашньої нічиєї набрав 19 очок і розташувався на шостій сходинці. Черкаська команда також має матч у запасі та продовжує боротьбу за місця у верхній частині таблиці.
У 14-му турі Полісся зіграє на виїзді проти львівських Карпат. Поєдинок відбудеться в неділю, 29 листопада, та розпочнеться о 18:00.
Того самого дня ЛНЗ зустрінеться в гостях з Епіцентром. Матч черкаської команди проти новачка Української Прем'єр-ліги запланований на 13:00.
УПЛ, 13-й тур
ЛНЗ – Полісся – 1:1
Голи: Пасіч, 6 – Велетень, 56.
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