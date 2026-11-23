Павло Василенко

ЛНЗ і Полісся не визначили переможця в матчі 13-го туру Української Прем'єр-ліги. Поєдинок, який 23 листопада відбувся в Черкасах, завершився з рахунком 1:1. Господарі першими відкрили рахунок, однак житомиряни зуміли відігратися після перерви.

ЛНЗ вийшов уперед уже на шостій хвилині зустрічі. Геннадій Пасіч скористався передачею Яде та точним ударом відправив м'яч у ворота Полісся.

Після перерви гості активізувалися й на 56-й хвилині відновили рівновагу. Владислав Велетень отримав пас від Кравченка та вдало завершив атаку житомирян. Надалі команди не змогли забити ще раз, тож фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.