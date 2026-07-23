Сергій Разумовський

У перших матчах другого раунду кваліфікації Ліги Європи грали клуби, за які виступають відомі українські футболісти.

Андерлехт Данила Сікана зустрічався на виїзді з Хаммарбю. Український нападник розпочав матч у стартовому складі та вже на шостій хвилині відкрив рахунок. Сікан несподівано виконав штрафний удар і після рикошету від поперечини відправив м’яч у верхній кут воріт.

Втримати перевагу бельгійцям не вдалося. На 79-й хвилині Андерлехт залишився в меншості після вилучення Натана Саліба, який отримав другу жовту картку. А за хвилину до завершення основного часу Аджею вдалося зрівняти рахунок.

Sikan opent de score. 🟣⚪️ Suivez le reste du match en direct sur Mauve TV. 📺 pic.twitter.com/zWingg8oxd — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 23, 2026

Інший матч за участю українців завершився сенсаційною поразкою Бенфіки. Лісабонці в гостях грали проти Санкт-Галлена, а Анатолій Трубін і Георгій Судаков вийшли у стартовому складі.

Швейцарська команда першою вийшла вперед — на 37-й хвилині відзначився Бальде. Ще до перерви Рафа Сілва відновив рівновагу, проте в другому таймі Гааль забив переможний м’яч для господарів.

Трубін провів на полі весь матч. Голкіпер Бенфіки здійснив чотири сейви, виграв верхову дуель, одного разу успішно зіграв як свіпер і віддав 44 із 48 передач. Оцінка українця від FlashScore — 6,4.

Судаков також відіграв повний поєдинок. Півзахисник завдав чотирьох ударів, один із яких влучив у площину воріт, виконав дві ключові передачі та тричі заробив фол. Водночас він дев’ять разів втрачав м’яч і не виграв жодної з трьох спроб дриблінгу. Його оцінка — 6,3.

Кваліфікація Ліги Європи. Другий раунд, перші матчі

Хаммарбю – Андерлехт 1:1

Голи: Аджей, 89 – Сікан, 6

Вилучення: Саліба, 79

Санкт-Галлен – Бенфіка 2:1

Голи: Бальде, 37, Гааль, 80 – Рафа Сілва, 44