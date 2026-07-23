Михайло Цирук

Уже в четвер, 23 липня, київське Динамо проведе перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького ПАОКа. Очікування від протистояння, особливо після феєричного перформансу підопічних Ігоря Костюка в дуелі з Університатею Клуж, відверто кажучи, невеликі.

Бо якщо біло-сині не знайшли жодних аргументів, окрім примітивних подач з флангів, навіть у протистоянні з суперником рівня нижньої частини турнірної таблиці УПЛ, то про те, що український клуб зможе запропонувати бронзовому призеру чемпіонату Греції, думати трохи страшно.

Однак, будемо битися та боротися. Мабуть, це єдиний варіант і шлях для нинішнього Динамо. Тим паче, що у складі біло-синіх є свій засланий козачок - Томаш Кендзьора, який тільки-но повернувся з грецького клубу.

Перший етап карʼєри 32-річного захисника в Києві був справді успішним. У період з 2017 по 2022 рік поляк провів за Динамо 198 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 20 результативних передач. Таким чином, двома іграми проти Університаті, Кендзьора довів свою кількість поєдинків за столичний клуб до двох сотень - показник, що цілком дозволяє назвати футболіста нехай і не легендою, але точно знаковим гравцем в історії клубу.

Виступи в Динамо також поповнювали список карʼєрних досягнень самого Кендзьори. Разом з киянами Томаш виграв чемпіонат, два Кубки та три Суперкубки України. Словом, союз був взаємовигідним, і спогади про українську столицю у вихованця Леха точно мали залишитися хорошими. Мабуть, в іншому випадку він би не повернувся сюди в часи великої війни та антиукраїнської істерії на його батьківщині.

Зовсім не останньою людиною Кендзьора був і в складі ПАОКа. За три з половиною сезони в клубі поляк відіграв 141 матч, у якому забив чотири голи та віддав три результативні передачі. Навіть у своєму останньому сезоні в значно сильнішому за українский чемпіонат Греції Томаш сумарно провів за клуб з Салоніків 42 поєдинки та понад 3 700 хвилин на полі.

Усе це свідчить, що футболіст справді має певний рівень і якість. Якість, якої зараз так бракує київському Динамо, та якою може похизуватися, в найкращому випадку, половина стартового складу.

Ще один неймовірний плюс Кендзьори полягає в тому, що у Греції він грав центрального захисника, і таким чином його повернення створює для Костюка додаткову опцію на чи не найбільш проблемній позиції. На такий розвиток подій уже зараз натякає підписання Олексія Сича, який може закрити правий фланг і, відповідно, дати можливість перевести Кендзьору в центр оборони.

Втім, зараз не про Кендзьору, а точніше не лише про нього. Адже маршрут з України до Салоніків у різні часи був досить популярним серед гравців УПЛ, як українських, так і іноземних. Тож сьогодні пропонуємо пригадати найвідоміших гравців, які після виступів у нашій національній першості переїжджали в ПАОК.

Тайсон

Почнемо з єдиного ексгравця УПЛ, який продовжує захищати чорно-білі кольори ПАОКа й зараз. Колишня зірка Металіста та донецького Шахтаря переїхала до Греції на правах вільного агента після завершення контракту з бразильським Інтернасьйоналом на початку 2023 року.

Рівня бразильця вистачило для того, аби стати для нової команди важливим гравцем. Загалом Тайсон відіграв за ПАОК уже 159 матчів, у яких забив 23 голи та зробив 29 асистів. У минулій кампанії «справжній бразилець» за версією Дениса Попова відіграв 48 поєдинків та оформив 6+9, і навіть у свої 38 років гравець, що має в активі 8 матчів за національну збірну, здатен бути небезпечним. Тож потенційне протистояння Тайсон - Кендзьора на фланзі обіцяє бути дуже цікавим.

Космін Баркеуан

А тепер згадаємо сиву давнину. Румунський захисник Космін Баркеуан не залишив особливого сліду в історії донецького Шахтаря, та й загалом у футболі. Але головну вимогу для потрапляння в нашу добірку виконав. У Шахтар румун потрапив у 2004 році, і повинен бути вдячний гірникам за можливість пограти у Лізі чемпіонів, де провів 5 матчів із загальних 37-ми за помаранчево-чорних. Разом з донецьким клубом Баркеуан ще й встиг стати дворазовим чемпіоном України.

До ПАОКа румунський гравець приєднався у липні 2006 року на правах оренди, яка тривала один сезон. За цю кампанію гравець встиг провести в Греції 30 поєдинків, у яких результативними діями не відзначився.

Горан Гавранчіч

Значно більший слід в УПЛ залишив серб Горан Гавранчіч. 216 матчів, 27 голів і 9 асистиів за Динамо в період з 2001 по 2008 роки, а також 11 трофеїв зі столичним клубом роблять цю людину досить впізнаваною для українського вболівальника зі стажем.

А от гравцем ПАОКа Гавранчіча можна вважати радше формально. Пів року аренди в кампанії 2007/08 та лише сім матчів за клуб навряд чи можна назвати достатнім доробком для того, аби вболівальники чорно-білих памʼятали це прізвище.

Разван Рац

Володар Кубка УЄФА з донецьким Шахтарем захищав кольори гірників протягом десяитліття, і точно заслуговує на статус легенди клубу. 300 матчів за Шахтар і 58 результативних дій назавжди зробили його частиною звитяжної команди Мірчі Луческу, яку на євроарені побоювалися по-справжньому, а не на словах, а виграний євротрофей для неї був реальністю, а не якоюсь абсолютно не реалістичною мрією.

У ПАОК Рац потрапив транзитом через Вест Гем і Райо Вальєкано в кампанії 2014/15, провівши там один повноцінний сезон. За нього румунський захисник встиг відіграти 41 поєдинок, у яких забив три голи та віддав вісім результативних передач.

Звонімір Вукич

Ще один ексгравець Шахтаря, щоправда, за рівнем своєї спадщини ближчий до Баркеуана, ніж до Раца. За 5 років у Донецьку, з 2003 по 2008, серб провів 106 матчів, забив 20 голів і оформив 23 асисти. І, звісно ж, назбирав трохи трофеїв: два чемпіонства, два кубки й суперкубок.

До ПАОКа Вукич перейшов після двох смердючих клубів: ФК Москва та Партизан. Правда, у ті часи в подібних переходах нічого зашкварного не було. Адапатційний сезон 2012/13 у Греції Вукичу не вдався, втім у наступній кампанії на Тумбі серб показав себе досить добре: 24 матчі та 10 голів у чемпіонаті Греції, а також чотири забиті мʼячі у пʼяти поєдинкаї національного кубка. Загалом же футболіст відіграв за клуб з Салоніків 45 матчів, у яких відзначився 17-ма точними ударами.

Лукас Перес

Рідкісний приклад гравця, що виступав і в УПЛ, і у двох топових лігах. Українська карʼєра Лукаса Переса розпочалася з переходу до львівських Карпат у 2011 році. У Львові іспанець сумарно провів близько двох сезонів, за які встиг оформити 15+8 у 60-ти поєдинках.

А далі з Лукасом сталася оренда в Динамо, де в нього відверто не пішло. Аж настільки, що за три місяці наприкінці кампанії 2012/13 він так і не вийшов на поле й повернувся в Карпати, які за 800 тисяч євро продали його в ПАОК.

В Греції у Лукаса все склалося куди краще, ніж у Динамо. У сезоні 2013/14 іспанець провів за клуб 50 матчів, забивши в них 10 голів і віддавши 15 асистів, а згодом поїхав до Депортіво, яке спочатку орендувало його, а потім викупило за півтора мільйони. Ну а піком карʼєри Переса став перехід у лондонський Арсенал за божевільні 20 млн євро.

Марсіо Азеведо

Ні в Україні, ні в Греції зіркою не став Марсіо Азеведо. У кампанії 2012/13 він приєднався до харківського Металіста, де провів два сезони, 44 матчі та перейшов за 4 мільйони до донецького Шахтаря.

У складі гірників бразилець геть пропав: за три з половиною сезони відіграв лише 28 поєдинків і вирушив на пів року в оренду до ПАОКа, за який встиг провести лише сім матчів.

Євген Шахов

Насамкінець - про українських гравців, які захищали кольори колективу з Салоніків. Вихованець Дніпра Євген Шахов виступав за рідний клуб до 2016 року та виходив з рідним клубом до фіналу Ліги Європи.

У липні 2016 півзахисник перейшов у ПАОК, і також там не загубився. За три сезони в Салоніках Шахов відіграв 117 матчів та забив 21 гол, а ще, на відміну від усіх попередніх героїв, став з командою чемпіоном Греції, і завоював три національних кубки.

Євген Хачеріді

Ще один володар золотого дубля сезону 2018/19 з ПАОКом мав досить яскраву карʼєру в київському Динамо, розквіт якої припав на найкращі часи українського футболу. Після девʼяти повноцінних сезонів за першу команду Динамо Хачеріді перейшов у ПАОК.

Там український захисник відіграв два сезони, один з яких був золотим. Однак важливим гравцем для команди так і не став, провівши за неї лише 11 матчів. Ну а найяскравішим хайлайтом грецької карʼєри Євгена стала демонстрація щитків з українським прапором фанатам Спартака, після проходу росіян у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів у Москві.