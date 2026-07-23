Павло Василенко

Київське Динамо офіційно продовжило контракт з нападником Матвієм Пономаренком. Нова угода з 19-річним форвардом розрахована на п'ять років.

Пономаренко є вихованцем Динамо і перебуває в клубній системі із семирічного віку. Завдяки яскравим виступам на юнацькому рівні він привернув увагу тренерського штабу першої команди та дебютував за основу 3 листопада 2023 року в матчі УПЛ проти Шахтаря.

Перші сезони форвард поєднував виступи за головну команду з результативною грою за юнацький склад, а кампанія-2025/26 стала для нього справжнім проривом. Пономаренко став найкращим бомбардиром Української Прем'єр-ліги та був визнаний найкращим молодим гравцем чемпіонату.

Успішний сезон приніс нападнику й дебютний виклик до національної збірної України. Свій перший гол за головну команду країни він забив у стиковому матчі відбору до чемпіонату світу-2026 проти Швеції.