Луїс Енріке: «Мені подобається, як Де Дзербі будує гру Марселя»
Тренер ПСЖ відзначив атакувальний стиль провансальців
10 хвилин тому
Луїс Енріке / фото - Getty
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився думкою про роботу наставника Марселя Роберто Де Дзербі, відзначивши стиль гри команди під керівництвом італійського фахівця.
Мені подобається, як Де Дзербі будує гру своєї команди. Він ставить атакувальний футбол, націлений на перемоги. Це один із найсильніших тренерів нинішнього чемпіонату Франції, — наводить слова Енріке derbyderbyderby.it.
Після 21 туру Ліги 1 ПСЖ має у своєму активі 51 очко та очолює турнірну таблицю. Марсель набрав 39 балів і посідає четверте місце.
Роберто Де Дзербі очолив провансальський клуб улітку 2024 року. Раніше італійський тренер працював у Брайтоні, Шахтарі, Сассуоло, Беневенто та Палермо.
В останньому турі Марсель поступився ПСЖ з великим рахунком.
