Гол українця приніс його клубу перший за півстоліття Кубок Польщі. Відео
Хлань допоміг вибороти омріяний трофей
25 хвилин тому
Максим Хлань / Фото - Гурнік Забже
Гурнік та Ракув визначили володаря Кубка Польщі 2025/26. Матч у Варшаві завершився з рахунком 2:0.
Долю матчу вирішили голи Массімо та Хланя в кожному з таймів.
Ексгравець молодіжної збірної України у свій перший сезон за Гурнік допоміг клубу Лукаша Подольського вперше з 1972 року виграти Кубок Польщі.
У складі Ракува не зміг взяти участь в поєдинку півазахисник Владислав Кочергін, який пропускає сезон через важку травму коліна.
Виграш Гурніком Кубка Польщі забезпечив команді із Забже участь у Лізі Європи наступного сезону.
Кубок Польщі. Фінал
Гурнік - Ракув 2:0
Голи: Массімо, 32, Хлань, 65
