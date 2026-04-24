Сергій Разумовський

Збірні Польщі та України можуть знову зустрітися в товариському матчі. Про це повідомляє польське видання Przegląd Sportowy, за інформацією якого польська національна команда наразі шукає суперника на червневий спаринг.

Відомо, що 3 червня збірна Польщі вже проведе один товариський матч — у Варшаві проти Нігерії. Що ж до другої гри, то, за даними джерела, її суперником, найімовірніше, стане або Україна, або Чехія. При цьому зазначається, що матч відбудеться не у Варшаві, хоча точне місце проведення наразі ще не назване.

Для збірної України такий поєдинок міг би стати гарною можливістю провести якісний контрольний матч проти міцного європейського суперника. Польща традиційно вважається конкурентоспроможною командою, а подібні зустрічі часто дають тренерському штабу шанс перевірити нові поєднання, оцінити резерв і підтримати ігровий тонус команди.

Варто нагадати, що Польща та Україна вже грали між собою напередодні Євро-2024. Тоді поляки здобули перемогу з рахунком 3:1. Той матч став важливою частиною підготовки обох команд до турніру, хоча загалом результат виявився більш вдалим для польської збірної.

Також символічно, що зараз можливий новий спаринг обговорюється на тлі невдалого відбору обох команд на чемпіонат світу 2026 року. І Польща, і Україна не змогли пробитися на мундіаль, тому товариські матчі в червні можуть стати одним із перших кроків до побудови нових планів і підготовки до наступних офіційних турнірів.

