Гол ван Ністелроя з передачі Стама: ПСВ «повернув» юнаків Шахтаря до часів, коли вони ще не народилися
Нідерландці мінімально здолали українців
У першому турі загального етапу Юнацької ліги UEFA Шахтар U-19 невдало розпочав виступи в новому розіграші турніру. Донецька команда на виїзді мінімально поступилася одноліткам із ПСВ – 0:1.
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Для юнаків Шахтаря це вже одинадцятий сезон у престижному європейському турнірі. До старту міжнародної кампанії команда активно готувалася під час міжсезоння. Донеччани проводили тренування на базі академії у Щасливому та паралельно брали участь у внутрішніх змаганнях.
Склад Шахтаря в Юнацькій лізі УЄФА сформували футболісти команд U-21 та U-19. Колектив очолює Олексій Бєлік, який також працює зі старшою за віком командою. Йому допомагає його тренерський штаб.
Єдиний гол у матчі було забито в другому таймі. Лаєм ван Ністелрой скористався передачею Дірана Стама та приніс ПСВ перемогу.
Цікаво, що автори результативної комбінації мають відомі футбольні прізвища. Лаєм ван Ністелрой справді є сином колишнього нападника збірної Нідерландів Руда ван Ністелроя. Водночас Діран Стам лише однофамілець легендарного захисника Япа Стама. Його батьком є колишній оборонець Твенте та Бреди Ронні Стам.
Таким чином, Шахтар розпочав новий розіграш Юнацької ліги УЄФА з поразки.
Юнацька ліга UEFA. Загальний етап, перший тур
ПСВ – Шахтар 1:0
Гол: ван Ністелрой, 10