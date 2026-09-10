Для юнаків Шахтаря це вже одинадцятий сезон у престижному європейському турнірі. До старту міжнародної кампанії команда активно готувалася під час міжсезоння. Донеччани проводили тренування на базі академії у Щасливому та паралельно брали участь у внутрішніх змаганнях.

Склад Шахтаря в Юнацькій лізі УЄФА сформували футболісти команд U-21 та U-19. Колектив очолює Олексій Бєлік, який також працює зі старшою за віком командою. Йому допомагає його тренерський штаб.

Єдиний гол у матчі було забито в другому таймі. Лаєм ван Ністелрой скористався передачею Дірана Стама та приніс ПСВ перемогу.

Цікаво, що автори результативної комбінації мають відомі футбольні прізвища. Лаєм ван Ністелрой справді є сином колишнього нападника збірної Нідерландів Руда ван Ністелроя. Водночас Діран Стам лише однофамілець легендарного захисника Япа Стама. Його батьком є колишній оборонець Твенте та Бреди Ронні Стам.

Таким чином, Шахтар розпочав новий розіграш Юнацької ліги УЄФА з поразки.