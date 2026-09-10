Гра відбудеться в Ейндховені на стадіоні Філіпс. Початок – о 19.45 за Києвом.

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Пряма трансляція матчу запланована на медіа-сервісі MEGOGO.

ПСВ та Шахтар зіграли між собою 1 офіційний матч в історії – у листопаді 2024-го на загальному етапі ЛЧ. Гірники вели до 87-ї хвилини з рахунком 2:0, але програли 2:3.

Шахтар підходить до матчу після перемоги в УПЛ над Карпатами (2:1). ПСВ в Ередивізі обіграв Аякс (3:1).

Шахтар спробував поле ПСВ перед стартовим матчем Ліги чемпіонів. Відео