Мудрик лише нещодавно возз'єднався зі своїм колишнім тренером у Шахтарі Роберто Де Дзербі. У день дедлайну трансферів українець перейшов із Челсі до Тоттенгема на правах оренди до кінця сезону.

Михайло Мудрик отримав травму гомілкостопного суглоба на тренуванні Тоттенгема. Очікується, що український вінгер не зможе грати до завершення міжнародної перерви, повідомляє football.london.

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Для Мудрика цей перехід став можливістю повернутися до повноцінного футболу після тривалої паузи. Дискваліфікацію, пов'язану з вживанням забороненої речовини мельдонію, було знято лише кілька тижнів тому.

Минулого тижня українець нарешті вийшов на поле. Мудрик з'явився після перерви у матчі Тоттенгема проти Ноттінгем Форест, який завершився без голів – 0:0. Це був його перший офіційний матч за 646 днів після тривалої перерви.

Тепер повернення Мудрика знову опинилося під загрозою через травму. Вінгер отримав пошкодження на тренуванні та, за попередніми прогнозами, пропустить найближчий відрізок до наступної міжнародної паузи.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера планує викликати Мудрика на матчі синьо-жовтих в Лізі націй.