У четвертому турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті на виїзді мінімально переміг Манчестер Юнайтед – 1:0. Єдиний гол у дербі забив Ерлінг Голанд.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Початок зустрічі виявився напруженим і багатим на емоції. На 23-й хвилині Фоден отримав пряму червону картку за неспортивну поведінку, через що Манчестер Сіті залишився в меншості ще до завершення першого тайму.

Після вилучення «червоні дияволи» отримали чисельну перевагу та почали діяти сміливіше. Господарі намагалися скористатися додатковим простором і посилити тиск на оборону суперника, однак довгий час не могли створити по-справжньому небезпечних моментів.

Натомість Манчестер Сіті продемонстрував, що навіть у меншості здатен ефективно використовувати свої шанси. На 60-й хвилині Голанд скористався помилкою оборони Манчестер Юнайтед і вразив ворота господарів. Цей гол став несподіваним ударом для команди, яка майже весь другий тайм грала в більшості.

Після пропущеного м’яча Манчестер Юнайтед збільшив тиск і намагався врятувати хоча б нічию. Проте футболісти господарів не змогли скористатися чисельною перевагою. Манчестер Сіті організовано оборонявся, стримав фінальний натиск суперника та втримав переможний рахунок.

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 12 очок і наздогнав Арсенал. Однак містяни поступаються лондонцям першим місцем через гірші додаткові показники. Манчестер Юнайтед має чотири бали та розташовується на 13-й позиції.

В іншому матчі туру Брайтон на виїзді розгромив Ковентрі, який очолює Френк Лемпард, – 5:0. Важливим епізодом зустрічі стало вилучення Авонії на 53-й хвилині. Після цього господарі залишилися в меншості, а Брайтон скористався чисельною перевагою та довів матч до надпереконливої перемоги.

Брайтон набрав сім очок і піднявся до зони Ліги чемпіонів. Ковентрі залишається головним аутсайдером чемпіонату: команда не здобула жодного бала, а різниця забитих і пропущених м’ячів становить 0:10.

АПЛ, четвертий тур

Ковентрі – Брайтон 0:5

Голи: Костулас, 36, Ялькує, 51, Ґросс, 69 (пен.), Данк, 83, Аярі, 90+4

Вилучення: Авонії, 53

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті 0:1

Гол: Голанд, 60

Вилучення: Фоден, 23