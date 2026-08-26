Сергій Разумовський

У матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів Буде-Глімт удруге впевнено переміг Неймеген у раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Після виїзної перемоги з рахунком 3:1 норвезький клуб розгромив суперника в матчі-відповіді та за сумою двох зустрічей здобув путівку до загального етапу турніру.

Шанси Неймегена на камбек суттєво зменшилися вже на старті поєдинку. Голкіпер нідерландської команди Гонсало Алехандро зіграв рукою за межами штрафного майданчика, після чого арбітр Майкл Олівер показав йому пряму червону картку.

Попри чисельну перевагу Буде-Глімта, гості тривалий час зберігали свої ворота недоторканними. Основні події зустрічі розгорнулися наприкінці першого тайму, коли норвежці двічі скористалися вільними зонами в обороні суперника.

Спочатку Б’єркан завершив швидку комбінаційну атаку господарів. Невдовзі Еукленд подвоїв перевагу Буде-Глімта, а сам Б’єркан записав до свого активу результативну передачу.

Після перерви норвезька команда продовжила контролювати перебіг гри та створювати небезпечні моменти. Один із них завершився автоголом Фонвілле, який невдало зіграв у власному штрафному майданчику. Хауге міг записати до свого активу ще одну результативну передачу, однак цього разу гол був зарахований як автогол захисника Неймегена.

У підсумку Буде-Глімт переміг із рахунком 3:0 та виграв протистояння із загальним результатом 6:1. Норвезький клуб упевнено подолав раунд плейоф і продовжить виступи вже в загальному етапі Ліги чемпіонів.

Жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів відбудеться 27 серпня. Початок церемонії запланований на 19:00 за київським часом.

Кваліфікація Ліги чемпіонів. Раунд плейоф, матч-відповідь

Буде-Глімт – Неймеген 3:0 (3:1 – перший матч)

Голи: Б'єркан, 45+2, Еукленд, 45+5, Фонвілле, 73 (автогол)

Буде-Глімт: Хайкін, Б'єркан (Мяття, 74), Б'єртуфт (Салтнес, 80), Нільсен, Шоволд (Йохансен, 80), Фет (Кітолано, 80), Берг, Еукленд, Хеуге, Гельмерсен (Брюнхільдсен, 80), Бломберг

НЕК: Алехандро, Перейра, Сторм, Фонвілле, Бішофф, Неяшмич (Нюйтінк, 46), Лебретон, Тадич (Хансен-Ороен, 62), Шері (Кабар, 46), Сірхейс (Польстер, 5), Лінссен

Попередження: Лебретон, 15, Перейра, 83

Вилучення: Алехандро, 5

Відео: MEGOGO