Денис Сєдашов

Жіноча збірна України з волейболу зазнала поразки від Чехії у четвертому турі групового етапу чемпіонату Європи-2026.

У першому сеті українки поступилися 17:25. Другу партію синьо-жовті виграли з рахунком 25:21. У третьому та четвертому сетах чеські волейболістки знову виявилися сильнішими — 25:19 та 25:21.

Чемпіонат Європи-2026. Група B. 4-й тур

Чехія — Україна — 3:1 (25:17, 21:25, 25:19, 25:21)

Це третя поразка підопічних Якуба Глушака на турнірі. Раніше команда поступилася Болгарії (0:3) та Греції (2:3) і перемогла Австрію (3:0).

Заключний матч групового раунду Україна проведе проти Сербії 27 серпня.