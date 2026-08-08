Перед матчем дискваліфікацію відбув Іван Петряк – один із найвідоміших літніх новачків Кудрівки. Покарання залишалося чинним через те, що Шахтар не заявив вінгера на сезон, попри його перехід до іншого клубу.

Петряк отримав можливість допомогти Кудрівці в матчі проти Лівого Берега, однак не зміг суттєво вплинути на перебіг зустрічі. Єдиним помітним епізодом за його участю стала жовта картка.

Команди діяли обережно та не створили достатньої кількості гольових моментів, щоб схилити шальки терезів на свою користь. У підсумку суперники набрали по одному очку.

Для Лівого Берега та Кудрівки це перші набрані бали в новому сезоні УПЛ. Раніше обидві команди програли свої стартові матчі чемпіонату.