Головні претенденти на Першу лігу? Лівий Берег і Кудрівка голів не забивали. Відео
Гостям не допомогло навіть повернення Петряка
У 2-му турі української Прем'єр-ліги Лівий Берег на власному полі приймав Кудрівку. Поєдинок завершився без забитих м’ячів – 0:0. Через повітряну тривогу на Київщині кінця гри довелося чекати на 3,5 години довше.
Перед матчем дискваліфікацію відбув Іван Петряк – один із найвідоміших літніх новачків Кудрівки. Покарання залишалося чинним через те, що Шахтар не заявив вінгера на сезон, попри його перехід до іншого клубу.
Петряк отримав можливість допомогти Кудрівці в матчі проти Лівого Берега, однак не зміг суттєво вплинути на перебіг зустрічі. Єдиним помітним епізодом за його участю стала жовта картка.
Команди діяли обережно та не створили достатньої кількості гольових моментів, щоб схилити шальки терезів на свою користь. У підсумку суперники набрали по одному очку.
Для Лівого Берега та Кудрівки це перші набрані бали в новому сезоні УПЛ. Раніше обидві команди програли свої стартові матчі чемпіонату.
УПЛ, 2-й тур
Лівий Берег – Кудрівка 0:0
Лівий Берег: Жмурко, Коваленко, Якимів, Бондаренко, Сідней, Челядін (Тіщенко, 84; Бонсу, 90+4), Банада, В. Волошин (Дієго, 62), Воробчак, Венделл (Н. Волошин, 84), Шастал (Квасниця, 62).
Кудрівка: Яшков, Огарков (Сердюк, 83), Семенов, Векляк, Пасіч, Думанюк, Смирний, Бєляєв (Вечурко, 83), Петряк (Ющенко, 76), Овусу (Верлей, 76), Світюха (Бичек, 66).
Попередження: Огарков 17, Векляк 68, Петряк 70, Семенов 90+3