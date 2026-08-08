Павло Василенко

Михайло Мудрик повернувся на футбольне поле після майже дворічної перерви, однак його майбутнє в Челсі залишається невизначеним. За інформацією Football Insider, лондонський клуб розглядає можливість відправити українського вінгера в оренду до іншої команди Прем'єр-ліги, щоб він отримав необхідну ігрову практику та зміг відновити оптимальний ритм.

Одним із варіантів для Мудрика називають Ковентрі Сіті, який цього сезону повернувся в елітний дивізіон Англії. Клуб може взяти українця в оренду на один сезон. Такий сценарій потенційно вигідний усім сторонам: Ковентрі отримає футболіста з великим потенціалом, Челсі дасть своєму гравцеві можливість регулярно грати, а сам Мудрик матиме шанс набрати форму та повернути впевненість.

Після тривалої відсутності українцю особливо потрібні стабільність і хвилини на полі. Саме тому Челсі розглядає варіант із орендою, хоча остаточного рішення щодо майбутнього вінгера поки немає.

Мудрик перейшов до Челсі із Шахтаря на початку 2023 року за 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів були передбачені бонусами. Його контракт із лондонцями розрахований до літа 2031 року.