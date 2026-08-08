Павло Василенко

Президент ФІФА Джанні Інфантіно опинився в центрі нового скандалу. Британське видання The Telegraph повідомило, що УЄФА виплатив шестизначну суму колишній співробітниці, яку джерела пов'язують із ймовірним романом із нинішнім главою ФІФА.

За даними видання, стосунки могли розпочатися близько десяти років тому, коли Інфантіно обіймав посаду генерального секретаря УЄФА. Тодішній президент організації Мішель Платіні нібито знав про ситуацію та поставив Інфантіно ультиматум: або він припиняє стосунки, або жінка залишає УЄФА.

Зрештою співробітниця залишила організацію, отримавши значну фінансову компенсацію. УЄФА підтвердив виплату компенсації та оплату її навчання в бізнес-школі, наголосивши, що рішення відповідало чинним на той момент правилам.

Водночас Інфантіно категорично заперечує звинувачення та називає натяки на неналежну поведінку наклепницькими. У ФІФА також заявили, що офіційних скарг щодо поведінки президента ніколи не надходило.

The Telegraph стверджує, що жінка швидко просувалася кар'єрними сходами в УЄФА, а після звільнення Інфантіно нібито допоміг їй знайти роботу в суміжній сфері. Це викликало питання щодо можливого конфлікту інтересів.