Головний бомбардир ЛНЗ оцінив перемогу над СК Полтава
Проспер приніс перемогу над новачком УПЛ
близько 18 годин тому
Проспер Оба / Фото - ЛНЗ
Вінгер ЛНЗ Проспер Оба підбив підсумки стартового матчу 13 туру УПЛ проти СК Полтава (2:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.
Я дуже щасливий. Допоміг команді зробити 3 очки, тож я почуваюсь добре.
Хотів забити 3-й. Я вже пообіцяв декому, що заб’ю 3, тому хотів забити, - зізнався Проспер.
ЛНЗ з 26 очками посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ після 13 турів.
29 листопада ЛНЗ вдома прийматиме Кудрівку (15:30).
Поділитись