Сергій Разумовський

Зоря всередині тижня розпочала безпосередню підготовку до протистояння 13-го туру української Прем'єр-ліги з Олександрією. Про це повідомляє Sport.ua.

Повернувся до роботи в загальній групі Роман Саленко. Орендований у Динамо футболіст відновився після травми, й тепер зможе допомогти команді в грі з «містянами».

Наприкінці цього тижня тренерський штаб очікує повернення до обойми й досвідченого Ігоря Пердути, який мав ушкодження задньої поверхні стегна. Є підстави вважати, що захисник потрапить до заявки на найближчий поєдинок.

На 19 листопада заплановане повернення до розташування Зорі Артема Слесаря та Андрія Маткевича. Вони викликалися до молодіжної збірної України.

Наразі в активі Зорі 19 очок. Луганці посідають сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату. Матч Зоря – Олександрія 24 листопада закриє 13-й тур УПЛ.

