Сергій Разумовський

Арсенал на своєму полі здобув мінімальну перемогу над Челсі у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка англійської ліги — 1:0. Лондонське дербі тримало інтригу до останніх секунд, а вирішальним став епізод уже в компенсований час.

Єдиний м’яч у зустрічі забив Кай Гаверц. Німець відзначився на 97-й хвилині та приніс канонірам переможний результат у наддраматичній кінцівці.

Ця звитяга продовжила вдалий відрізок команди. У останніх 16 матчах Арсенал 12 разів переміг і ще тричі зіграв унічию. Єдина поразка за цей період припала на гру проти Манчестер Юнайтед, у якій лондонці поступилися з рахунком 2:3.

