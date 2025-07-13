Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо визначився із місцем Андрія Луніна у складі на новий сезон. За інформацією іспанського видання OK Diario, український воротар буде лише опцією глибокої ротації.

Алонсо, як стверджує джерело, не є прихильником частої зміни голкіперів і віддає перевагу стабільності на останньому рубежі. Це може підштовхнути Луніна до роздумів про зміну клубу, адже він неодноразово наголошував на бажанні отримувати регулярну ігрову практику.

Минулого сезону Андрій провів за Реал 14 матчів, у яких пропустив 19 голів і шість разів зберіг ворота сухими. Загалом у футболці мадридського гранда він відіграв 62 зустрічі, 22 з яких завершив без пропущених м'ячів. Контракт Луніна розрахований до літа 2030 року, а його ринкова вартість оцінюється у 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Лунін доручив Мендешу розпочати пошук нового клубу.