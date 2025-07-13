Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін, який не зіграв жодної хвилини на Клубному чемпіонаті світу, не хоче провести в запасі ще один сезон, повідомляє diario Madridista.

Агент футболіста Жорже Мендеш після повернення керівництва Реала з КЧС хоче обговорити з клубом майбутнє Луніна у Мадриді.

Реал з розумінням ставиться до бажання Андрія проводити більше часу на полі і готовий розглянути пропозицію, яка влаштує клуб і самого українця.

Минулого сезону Лунін провів 14 матчів у всіх офіційних турнірах за Реал, пропустив 19 м'ячів і зробив шість «сухих» ігор. За даними Transfermarkt, вартість воротаря оцінюється в 20 мільйонів євро, а контракт із мадридським клубом діє до червня 2030 року.

В Іспанії сумніваються, що Лунін отримає ігровий час від Хабі Алонсо.