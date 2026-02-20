Павло Василенко

Історія, яка ще місяць тому зворушила німецьких уболівальників, нині набула зовсім іншого, скандального забарвлення. Німецький арбітр-аматор Паскаль Кайзер опинився під слідством за підозрою в інсценуванні гомофобного нападу на самого себе.

27-річний суддя став відомим після публічних заручин перед мікрофоном на стадіоні ФК Кельн, де його пропозицію прийняв партнер. Подія викликала хвилю підтримки та позитивних відгуків. Згодом Кайзер заявив, що почав отримувати погрози в соцмережах, а пізніше повідомив про нібито гомофобний напад біля свого будинку поблизу Кельн.

Інцидент спричинив резонанс по всій країні. Комісарка з питань сексуального різноманіття Софі Кох публічно висловила підтримку арбітру, назвавши те, що сталося, проявом «боягузливого й нелюдського насильства». Однак слідство пішло іншим шляхом. Прокуратура Кельна підтвердила, що розслідування зосереджене саме на Кайзері як на особі, первинно підозрюваній у фальсифікації злочину. Під час обшуку його помешкання було вилучено докази.

Сам арбітр наразі утримується від коментарів. Його адвокат наголошує, що мовчання не є визнанням провини. Додатково Кайзер фігурує в окремій справі щодо ймовірної крадіжки та розтрати коштів на попередньому місці роботи в одному з барів Кельна – ці звинувачення він також категорично заперечує.

Скандал викликав широку дискусію в Німеччині, адже поєднав чутливі теми захисту прав ЛГБТ-спільноти, суспільної довіри та можливих зловживань навколо них.