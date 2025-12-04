Відомий журналіст Дмитро Гордон під час прощання з легендарним футболістом Динамо Володимиром Мунтяном розповів, ким була ця постать. Його слова передає пресслужба киян.

Це гордість не лише України, це гордість Києва, зокрема, тому що він киянин. І я нагадаю, що було за всю історію радянського футболу лише дві людини, які сім разів ставали чемпіонами Радянського Союзу. Це два киянина. Володимир Мунтян і Олег Блохін.

Володимир Федорович був зв'язуючою ланкою між геніальною командою Маслова 60-х років і геніальною командою Лобановського 70-х років. Він був великим футболістом. Таких футболістів вже не роблять.