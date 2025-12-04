Гордон – про Мунтяна: «Був великим футболістом, таких уже не роблять»
Відомий журналіст взяв слово під час прощання з легендою Динамо
близько 3 годин тому
Відомий журналіст Дмитро Гордон під час прощання з легендарним футболістом Динамо Володимиром Мунтяном розповів, ким була ця постать. Його слова передає пресслужба киян.
Це гордість не лише України, це гордість Києва, зокрема, тому що він киянин. І я нагадаю, що було за всю історію радянського футболу лише дві людини, які сім разів ставали чемпіонами Радянського Союзу. Це два киянина. Володимир Мунтян і Олег Блохін.
Володимир Федорович був зв'язуючою ланкою між геніальною командою Маслова 60-х років і геніальною командою Лобановського 70-х років. Він був великим футболістом. Таких футболістів вже не роблять.
Нагадаємо, Володимира Мунтяна не стало 1 грудня після довготривалої боротьби з хворобою.