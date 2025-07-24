Павло Василенко

За словами найвідомішого експерта з трансферів Фабриціо Романо, шведський нападник Александер Ісак повідомив Ньюкаслу про своє бажання піти.

Ньюкасл тепер почав шукати прийнятне рішення на ринку, і Ліверпуль є найсерйознішим кандидатом на його придбання.

Романо додає, що Ліверпуль готовий зробити пропозицію щодо Ісаку, якщо вони продадуть Луїса Діаса, яким цікавиться Баварія, від якої вони очікують більше, ніж початкова пропозиція 67 мільйонів євро.

Ліверпуль вже здійснив два найбільші трансфери цього літа (Уго Екітіке – 95 мільйонів, Флоріан Вірц – 125 мільйонів євро) і, як повідомляється, готовий запропонувати за Ісака близько 140 мільйонів євро.

З його покупкою Ліверпуль цього літа отримає суму близько 450 мільйонів євро, оскільки раніше також прибули Мілош Керкез за 47 мільйонів та Жеремі Фрімпонг за 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, минулого сезону за Ньюкасл 25-річний Ісак забив 23 голи у 34 матчах Англійської Прем'єр-ліги, а також віддав шість гольових передач.