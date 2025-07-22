Павло Василенко

Матч усіх зірок МЛС проти Liga MX заплановано на 24 липня. Очікується, що в ньому візьме участь, зокрема, Ліонель Мессі. Проте гравець Інтер Маямі не з'явився на тренування. Якщо він пропустить матч, його буде відсторонено.

Цей сезон МЛС видався для Мессі чудовим. Нападник Інтер Маямі провів 18 матчів, забив 18 голів та віддав сім результативних передач. Його команда посідає п'яте місце у Східній конференції та продовжує боротися за місце у плей-офф.

24 липня Мессі має взяти участь у товариському матчі між збірними MLS All-Stars та Liga MX All-Stars. Матч відбудеться на стадіоні Q2 в Остіні.

Перше тренування перед поєдинком відбулося в понеділок. Однак, як повідомляє ESPN, одного гравця на ній не було – це Мессі.

Аргентинець, схоже, не зацікавлений у участі у майбутньому матчі. Проте, за повідомленнями ЗМІ, 38-річний форвард не може відмовитись від участі. Інакше його буде автоматично відсторонено від участі в одному матчі чемпіонату МЛС.

Схоже, і Мессі, і Інтер Маямі ставляться до майбутнього матчу байдуже. Враховуючи щільний графік, тренерський штаб вважає, що зірковий гравець заслуговує на перерву.