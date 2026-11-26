Про перехід українця повідомила пресслужба англійського клубу. Фінансові та інші деталі угоди сторони не розголошують. Бейзінгсток Таун привертає увагу своїми синьо-жовтими кольорами, які нагадують традиційні кольори збірної України. Саме українське громадянство Крістіан отримав у 2024 році.

Крістіан Шевченко, син легендарного українського нападника та президента УАФ Андрія Шевченка, продовжить кар’єру в Англії. 20-річний футболіст став гравцем Бейзінгсток Таун, який виступає у сьомому за статусом дивізіоні місцевого чемпіонату.

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Наразі нова команда Шевченка посідає 12-те місце у турнірній таблиці сьомого дивізіону чемпіонату Англії. Цей рівень є напівпрофесійним, футболіст уже встиг взяти участь у кількох матчах за Бейзінгсток Таун і відзначитися результативними ударами.

Українець забивав у поєдинках проти Генворт Вілли, який завершився з рахунком 1:1, та Чіппінгем Таун – 2:1. Таким чином, Шевченко вже почав приносити користь новій команді й поступово адаптується до умов виступів у сьомому англійському дивізіоні.

Футбольну освіту Крістіан розпочав в академії Челсі. Пізніше він перебував у системах підготовки Тоттенгема та Вотфорда. Саме з Вотфордом гравець уклав професійний контракт, проте закріпитися в першій команді не зміг і згодом отримав статус вільного агента.

На початку жовтня повідомлялося, що Шевченко приєднався до Шолінга, який також виступає на сьомому рівні англійського футболу. Однак надовго в цій команді футболіст не залишився та тепер захищає кольори Бейзінгсток Таун.

У 2024 році Крістіан оформив українське громадянство, після чого отримав виклик до юнацької збірної України U-19. Згодом він разом із синьо-жовтими вирушив на молодіжний чемпіонат світу серед команд вікової категорії U-20.

Загалом на рівні збірних України U-19 та U-20 Шевченко провів 15 матчів. Результативними діями у складі національних юнацьких команд він поки не відзначався, однак продовжує розвивати кар’єру в англійському футболі.