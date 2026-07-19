Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) для FightHype розповів про свій бій мрії.

Яким є бій вашої мрії? З ким би ви хотіли битися серед усіх бійців минулого і сьогодення?

«Проти Мохаммеда Алі».

Як би пройшов ваш бій проти Мохаммеда Алі? Ви би побили його легко, або це був би складний поєдинок? Це був би ваш найважчий бій?

«Це був би важкий бій. 12, можливо, навіть 15 раундів, але я б не виграв. Мохаммед Алі переміг би».

Він – найвеличніший?

«Так. Роздільним рішенням (перемогу здобув би Алі – прим.)».

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