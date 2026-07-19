Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) для Daily Mail Boxing відповів на питання про можливу спортивну кар’єру його синів.

Я раніше дивилась, і, здається, між вашими синами та синами Тайсона Ф’юрі різниця приблизно рік. Чи побачимо ми наступне покоління Усика проти Ф’юрі?

«Можливо. Але мої обидва сини не займаються боксом, лише дзюдо, ММА. Можливо, в UFC – без проблем, але бокс...».

Деякі люди кажуть, що йти слідами батьків, які були такими винятковими, дуже важко для дитини. Чи хотіли б ви, щоб вони трималися подалі від боксу з цієї причини, чи вам подобається ідея навчати своїх дітей робити те, що робите ви?

«Я кажу своїм синам, бокс – це дуже важкий вид спорту. На першому місці для мене і моєї дружини – це освіта. Дзюдо зараз – це неймовірний вид спорту, який дисциплінує. Але мій менший син каже мені: «Тату, я хочу займатись боксом». Я кажу: «Зачекай, бо я почав боксувати з 15 років. Тобі зараз 11, у тебе є чотири роки».

Ні, ми тренуємося. Я тренуюся зі своїми синами, знаєте, в рукавичках. Як у школі боксу. Але якщо я побачу, що це хороша ідея, я допоможу своїм синам. Але на першому місці освіта».

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