Денис Сєдашов

Чоловіча збірна України з волейболу здобула першу перемогу в поточному розіграші Ліги націй 2026. У другому турі змагань підопічні Рауля Лосано завдали поразки національній команді Китаю.

Українці впевнено виграли перший сет, після чого китайська збірна зрівняла рахунок по партіях. У третій та четвертій чвертях синьо-жовті сильніше провели кінцівки і закрили матч на свою користь.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Дмитро Янчук, який набрав 18 очок.

Волейбол. Ліга націй-2026. Чоловіки. Другий тур

Китай – Україна – 1:3 (17:25, 25:21, 20:25, 22:25)

Наступу гру синьо-жовті проведуть 12 червня проти Куби.

Україна невдало стартувала в Лізі націй, розгромно програвши Японії.