Україна здобула першу перемогу в Лізі націй, обігравши Китай
Найрезультативнішим гравцем у складі синьо-жовтих став Дмитро Янчук, який набрав 18 очок
39 хвилин томуПідписатися в
Чоловіча збірна України з волейболу здобула першу перемогу в поточному розіграші Ліги націй 2026. У другому турі змагань підопічні Рауля Лосано завдали поразки національній команді Китаю.
Українці впевнено виграли перший сет, після чого китайська збірна зрівняла рахунок по партіях. У третій та четвертій чвертях синьо-жовті сильніше провели кінцівки і закрили матч на свою користь.
Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Дмитро Янчук, який набрав 18 очок.
Волейбол. Ліга націй-2026. Чоловіки. Другий тур
Китай – Україна – 1:3 (17:25, 25:21, 20:25, 22:25)
Наступу гру синьо-жовті проведуть 12 червня проти Куби.
Україна невдало стартувала в Лізі націй, розгромно програвши Японії.