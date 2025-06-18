Вінгер молодіжної збірної Нідерландів Мілліон Мангуф після солідного індивідуального перформансу в матчі третього туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти України (2:0) висловився про вихід до плей-оф. Слова легенди голландського футболу передає пресслужба УЄФА.

У нас хороша команда з великою якістю, але в перших двох матчах ми це не показали. Було багато неточних передач, і ми самі ускладнювали собі гру.

Ми знали, що маємо залишатися зібраними всі 90 хвилин, не дозволити їм контратакувати. Ми граємо в атакувальний футбол, високо, тому не повинні робити погані передачі. Тож так – ми знали, що маємо бути максимально уважними, бо це був матч із розряду «все або нічого».

Усі гравці можуть вийти з перших хвилин. Раф ван ден Берг не грав у перших двох матчах, але сьогодні показав себе дуже добре. Так само Том ван Берген вийшов у старті та забив гол. Нам потрібен кожен. Це командне досягнення – і гравців, і персоналу, і всіх, хто поруч».

Португалія у чвертьфіналі? Я дивився їхні матчі. Вони грають у хороший футбол, це сильна команда з хорошими гравцями. Ми не мали такого старту, як хотіли, але сподіваємось, що тепер зможемо показати свою якість. З нетерпінням чекаю цього поєдинку.