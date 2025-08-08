Гравець Зорі відправивcя в оренду
Футболіст перебрався в Хорватію
близько 2 годин тому
Фото - ФК Зоря
Словенський правий захисник луганської Зорі Жан Тронтель проведе найближчий час в іншому клубі. Оборонець на правах оренди приєднався до хорватського клубу Гориця.
Тронтель приєднався до Зорі влітку 2024 року зі словенської Мури.
У минулому сезоні Жан провів 27 матчів за луганську команду, у яких віддав одну результативну передачу.
Контракт словенця із Зорею чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 700 тисяч євро.
