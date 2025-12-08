Лідер Кривбаса Глейкер Мендоса пропутив матч 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Шахтаря (2:2) через інцидент у команді. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Патрік ван Леувен, відповідаючи на запитання від «УПЛ ТБ», сказав, що були проблеми зі здоров’ям під час тренувального циклу, і йому треба більше часу на відновлення. Потім генеральний директор Кривбаса Володимир Баєнко каже, що те, що сказав тренер – те воно і є. З Кривбаса була інформація, що Мендосі треба було зробити МРТ.

І все би добре, я розумію роботу менеджменту Кривбаса, але в той день, коли нам кажуть, що в нього травма, той день, коли є інформація, що йому треба йти на МРТ, Глейкер Мендоса з’являється в інстаграмі, граючи в падел, здається, з Рохасом, чудово виглядає, тримає ракетку в спортивній формі. Ми всі розуміємо, що він це робив.

Я розумію, що щось відбулося, можливо, якісь виховні заходи. З того, що я знаю, що трапилося насправді. Після матчу проти Вереса, де Кривбас був попереду 2:0 і зіграв 2:2 після голу Шарая на останній хвилині, в роздягальні сталася чоловіча розмова. Дуже запальний хлопець Мендоса, хтось йому відповів. Напевно, були якісь претензії, туди-сюди полетіло, почали рознімати хлопців. Нормальна абсолютно історія для роздягальні чоловічого клубу. І коли їх там рознімали, Мендоса невгамовний, махав руками, зачепив когось ледь не з керівників клубу.

Коротше, з того, що я знаю, президент клубу, напевно, і головний тренер, і топ-менеджери вирішили дати хлопцю охолонути. Патрік, здається, показав йому: дивися, ми й без тебе можемо, у нас є Микитишин, він ліворуч робить, в принципі, те ж саме, що й ти, і навіть іноді краще. І Мендоса вже без червоного, жовтого, блакитного волосся, вже зі своїм натуральним, у спортивному костюмчику, після кожного голу підбігає до пацанів: «Хлопці, я з вами».