Шахтар вирвав нічию у компенсований час в поєдинку з Кривбасом
Команда Арди Турана не змогла відірватися від переслідувачів у таблиці УПЛ
близько 9 годин тому
Донецький Шахтар на Арені Львів зіграв унічию з Кривбасом із Кривого Рогу, матч завершився з рахунком 2:2.
Команда Патріка ван Леувена вийшла вперед уже на 13-й хвилині: Максим Задерака завдяки точній передачі Карлоса Парако відправив м'яч у ворота суперника.
На 38-й хвилині Олег Очеретько відновив рівновагу, але невдовзі Кривбас знову вийшов уперед — Володимир Вілівальд реалізував передачу Єгора Твердохліба.
Наприкінці зустрічі Шахтарю вдалося врятувати одне очко, адже у компенсований час бразилець Егіналду забив гол після асиста Марлона Гомеса.
УПЛ. 14-й тур
Шахтар – Кривбас – 2:2
Голи: Очеретько, 38, Егіналду, 90+6 – Задерака, 13, Вілівальд, 40
