Кривбас вдома розгромив Олександрію
Команда Кирила Нестеренка зазнала чергової невдачі
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
У матчі 15-го туру Української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на своєму полі приймав Олександрію. Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 3:0.
Кривбас вийшов вперед на 26-й хвилині завдяки точному удару Карлоса Парако. У другому таймі відзначилися Єгор Твердохліб та Артур Микитишин.
Безвиграшна серія Олександрії триває в УПЛ вісім ігор: три нічиї та п’ять поразки.
Наразі Кривбас займає четверте місце в турнірній таблиці, набравши 25 очок. Підопічні Кирила Нестеренка розташувалися на передостанній, 15-й позиції з 10 балами.
УПЛ, 15-й тур
Кривбас – Олександрія – 3:0
Голи: Парако, 26, Твердохліб, 53, Микитишин, 65.