Павло Василенко

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола виступає за відхід, або шляхом продажу, або в оренду, 29-річного Джека Гріліша, який минулого сезону здебільшого грав на лаві запасних.

Гріліш був готовий піти з 1 липня за згодою Гвардіоли, але поки що нічого не сталося. Причина? Манчестер Сіті намагається вичавити з його продажу якомога більше грошей. Клуб вимагає непомірну суму навіть за можливу оренду.

За даними The Times, нещодавно до нього звернулися щодо оренди в Евертон на наступний сезон. Відповідь, яку він отримав, здивувала клуб українського захисника Віталія Миколенка: 14 мільйонів євро. Єдиною поступкою з боку Манчестер Сіті було б продовження виплати більшої частини зарплати гравця, яка становить 350 тисяч євро на тиждень.

Зараз «іриски» розмірковують, чи варто вкладати гроші, чи вони краще витратять усю суму на молодого та перспективного гравця.

Гріліш провів складний сезон під керівництвом Гвардіоли: лише три голи в 32 офіціальних матчах і лише 20 матчів у стартовому складі в Англійській Прем'єр-лізі. Його участь становить певний ризик.

Гвардіола навіть не брав Гріліша на Клубний чемпіонат світу, але вимагає за нього 46 мільйонів євро, якщо той зробить цей перехід постійним. Це набагато більше, ніж його поточна ринкова вартість, яка оцінюється в 28 мільйонів євро.