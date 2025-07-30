Павло Василенко

Наполі посилює свій інтерес до Джека Гріліша з Манчестер Сіті після того, як втратив нагоду підписати Дана Ндойє, який перейшов у Ноттінгем Форест. За даними Gazzetta dello Sport, гравець збірної Англії став пріоритетною метою чемпіонів Італії.

Ндойє був початковим вибором Наполі на роль вінгера, але клуб не захотів перевищувати свою пропозицію у розмірі 35 млн євро плюс 5 млн євро як бонуси за гравця Болоньї, тому неаполітанці звернули увагу на Гриліша, якого вони могли б орендувати з можливістю оформити постійний контракт після закінчення сезону.

Це дозволило б Грилішу відновити кар'єру і дозволило б Наполі зберегти його на постійній основі.

Гриліш не грав у передсезонних матчах Манчестер Сіті, і йому було рекомендовано шукати новий клуб. Це рішення «містян» дещо несподівано з огляду на те, що Гриліш побив трансферний рекорд, перейшовши з Астон Вілли влітку 2021 року за 117,5 мільйонів євро.

Той факт, що цього місяця Гриліш відпочивав на узбережжі Амальфі, викликав чутки про його можливий переїзд у Наполі, особливо після виходу Кевіна Де Брюйне з Манчестер Сіті.

Повідомляється, що англійський клуб вимагає за Гриліша 45 мільйонів євро, а гравець може погодитись на скорочення чистої зарплати на 10 мільйонів євро за сезон.