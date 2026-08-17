Павло Василенко

17 серпня у центрі Києва сталася резонансна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль BMW X7 врізався у літній майданчик одного з кафе. За інформацією джерел «Української правди», учасниками аварії стали директор департаменту розвитку футболу УАФ Богдан Городнюк та колишній боксер Кирило Островський.

Поліцейські з'ясували, що 36-річний водій BMW X3 (Городнюк) з порушенням правил виїхав з другорядної дороги на Велику Васильківську, у результаті чого зіткнувся із BMW X7, якою керував 31-річний чоловік (Островський).

Водночас попередня перевірка на драгері не виявила алкоголю в організмі Островського. Таким чином, водій на момент аварії, за наявною інформацією, був тверезим. Що саме стало причиною втрати контролю над автомобілем, наразі встановлюють фахівці.

Ступінь вини учасників ДТП та всі обставини інциденту має встановити слідство.

Ім'я Кирила Островського вже фігурувало у резонансних кримінальних справах, пов'язаних із ДТП. У липні 2018 року він за кермом позашляховика на бульварі Лесі Українки в Києві збив 10-річну дитину на пішохідному переході. Після аварії водій, за даними слідства, намагався залишити місце події.

Тоді Островському повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, а також у завідомому залишенні потерпілого без допомоги.