Володимир Кириченко

Колишній голкіпер Арсенала, Ювентуса, Сієни та збірної Австрії Алекс Маннінгер загинув у дорожньо-транспортній аварії у віці 48 років. Про це повідомляє Kicker.

Маннінгер загинув внаслідок зіткнення його автомобіля з приміським потягом у федеральній землі Зальцбург, Австрія.

За даними поліції, близько 8:20 ранку його автомобіль перетинав залізничний переїзд у Нусдорфі-ам-Хаунсберзі, коли потяг врізався в машину та протягнув її за собою.

Рятувальники витягли ексголкіпера, який їхав сам, із понівеченого авто, однак реанімаційні заходи не дали результату. Машиніст залишився неушкодженим. Причини аварії з’ясовуються.

За свою кар’єру Маннінгер провів 33 матчі за збірну Австрії. У складі Арсенала, де він виступав у 1997–2001 роках, виграв чемпіонат Англії та Кубок Англії у сезоні 1997/98, а також двічі здобував Суперкубок Англії – у сезонах 1998/99 та 1999/2000. Загалом за лондонський клуб він провів 64 матчі, у 22 з яких зіграв на нуль.

У сезоні 2011/12 Маннінгер входив до складу Ювентуса, який тоді виграв Серію А, хоча на поле в офіційних матчах туринців він не виходив.

