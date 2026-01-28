Павло Василенко

Звичайна поїздка ліченими секундами перетворилася на справжній шок. Двоє зіркових футболістів Англійської Прем’єр-ліги пережили драматичний інцидент на одній із найжвавіших автострад країни, що миттєво викликало резонанс серед уболівальників і в футбольних кулуарах.

У вівторок гравці АПЛ потрапили в дорожньо-транспортну пригоду на автомагістралі M25 у графстві Гартфордшир. Причиною аварії став раптовий прокол колеса в розкішному автомобілі, через що машину змусило зупинитися на узбіччі. Згодом клуб офіційно підтвердив, що учасниками інциденту були футболісти Тоттенгема Вілсон Одобер та Рандаль Коло Муані.

Двоє французьких гравців національної збірної перебували в чорному Ferrari, який зазнав значних пошкоджень. Особливу увагу привернув стан передньої правої шини – вона була практично знищена, що лише посилило драматизм події. На місце аварії оперативно прибули поліція та служби екстреної допомоги, а фотографії з траси швидко розлетілися соціальними мережами й британськими ЗМІ.

Інцидент викликав серйозне занепокоєння щодо стану здоров’я футболістів, однак головний тренер Тоттенгема Томас Франк швидко заспокоїв уболівальників. За його словами, і Одобер, і Коло Муані відбулися незначними ушкодженнями. Медичний штаб клубу провів повне обстеження і не виявив жодних серйозних наслідків.

За інформацією з клубу, обидва гравці мають бути доступні тренерському штабу вже в середу ввечері, коли Тоттенгем зіграє важливий матч Ліги чемпіонів проти франкфуртського Айнтрахта.