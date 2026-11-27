Мене дуже тепло зустріли в Казахстані. Ми провели багато часу разом із керівниками клубу. Мені сподобалося, як ці люди ставляться до футболу. За ці кілька тижнів я багато дізнався і про «Ордабаси», і про те, як тут хочуть розвивати чемпіонат Казахстану.

Я повірив у цей проєкт, я розумію свою роль, та мої амбіції збіглися з амбіціями клубу. Амбіції – це щорічні виступи в основних стадіях єврокубків.

Я прийняв рішення не продовжувати контракт із Поліссям ще на початку цього року. Відтоді мої представники Personalities Label працювали над пошуком нового проєкту для мене. На першому місці був масштаб проєкту та його перспективи. Далі – участь у єврокубках, потім – фінансові умови. Саме в такому порядку.

Коли з’явився варіант з Ордабаси, Олег Авдиш запропонував полетіти до Казахстану, познайомитись із людьми, і для мене ця поїздка багато вирішила. За кілька днів я встиг поспілкуватися з усіма керівниками й розпитати їх про все, що мене цікавило. Вони пояснили, чого хочуть досягти і якою бачать мою роль у команді.

Мені важливо було самому відчути, чи буде мені тут комфортно. У Шимкенті я це відчув. За це дуже вдячний голові ради директорів Дархану Кизайбаєву президенту Жасулану Барманкулову та співвласнику клубу Бейбіту Алібекову.

Ліга чемпіонів, звісно, теж зіграла свою роль. Я хочу та відчуваю сили грати на такому рівні й відчуваю, що такі матчі важливі й для моєї гри за збірну. Якби питання було тільки в грошах, я б ще на початку червня підписав контракт у Катарі або Саудівській Аравії. Це були дуже вигідні у фінансовому плані пропозиції.