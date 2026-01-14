Павло Василенко

Вінгер Полісся Олексій Гуцуляк у коментарі виданню Трибуна відреагував на своє переведення до команди житомирян U-19.

«Вважаю за необхідне прояснити ситуацію. Протягом усього терміну контракту я не давав жодного приводу сумніватися у своєму професіоналізмі, відданості команді та бажанні допомогти клубу прогресувати. Я не вважаю коректним критикувати рішення керівництва і не буду цього робити. Моя позиція проста – мені потрібна можливість грати у футбол, на максимальному рівні відпрацювати свій контракт з Поліссям, допомогти у боротьбі за чемпіонство та разом зі збірною України боротися за вихід на ЧС-2026. Для мене це мрія, до якої ми всі разом з командою йшли досить довго».

Нагадаємо, що разом з Гуцуляком до юнацької команди Полісся був переведений захисник Сергій Чоботенко. Обидва гравці не зуміли домовитися з клубом щодо продовження контракту.

Угода Гуцуляка з житомирським клубом розрахована до 30 червня 2026 року.

Гуцуляк у нинішньому сезоні провів 19 матчів за Полісся (три голи і чотири асисти), а також став найкращим бомбардиром збірної України у 2025 році (п'ять голів у дев'яти поєдинках).