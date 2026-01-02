Гвардіола оцінив нічию Ман Сіті з Сандерлендом: «Дуже важке місце для гри на виїзді»
Наставник Манчестер Сіті наголосив на важливості майбутньої гри з Челсі.
33 хвилини тому
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував нічию у 19-му турі АПЛ проти Сандерленду, яка завершилася з рахунком 0:0.
«Це було дуже важке місце для гри на виїзді. Ми створили кілька чудових моментів, не надто складних, але не змогли їх реалізувати. Я пишаюся своїми гравцями — вони зробили все можливе, щоб здобути перемогу над таким непростим суперником.
Так, хлопці трохи засмучені, але потрібно швидко підняти голову, адже попереду на нас чекає надзвичайно важливий матч проти Челсі», — зазначив Гвардіола.
Після цього матчу Манчестер Сіті із 41 очком зберігає друге місце у таблиці, відстаючи від лідера Арсеналу на чотири бали. Сандерленд, у свою чергу, йде сьомим із 29 очками.
Наступний матч команди Гвардіоли відбудеться 4 січня проти лондонського Челсі.