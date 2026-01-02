Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував нічию у 19-му турі АПЛ проти Сандерленду, яка завершилася з рахунком 0:0.

«Це було дуже важке місце для гри на виїзді. Ми створили кілька чудових моментів, не надто складних, але не змогли їх реалізувати. Я пишаюся своїми гравцями — вони зробили все можливе, щоб здобути перемогу над таким непростим суперником.

Так, хлопці трохи засмучені, але потрібно швидко підняти голову, адже попереду на нас чекає надзвичайно важливий матч проти Челсі», — зазначив Гвардіола.