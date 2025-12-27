Сергій Разумовський

У матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на виїзді переміг Ноттінгем Форест з рахунком 2:1. Для команди Пепа Гвардіоли це стала вже восьма поспіль перемога в усіх турнірах, а якщо брати лише чемпіонат Англії, то серія в АПЛ продовжилася до шести виграних матчів.

Завдяки цим трьом очкам Манчестер Сіті набрав 40 пунктів і на момент фінального свистка піднявся на перше місце в таблиці. Втім, лідерство виявилося тимчасовим: приблизно за дві години Арсенал також здобув перемогу й повернув собі вершину, маючи 42 бали.

У складі Ноттінгем Форест цього вечора українського сліду на полі не було: Олександр Зінченко, який раніше виступав за Манчестер Сіті, весь матч провів на лаві запасних. Також господарям не зміг допомогти нападник Кріс Вуд – він нещодавно переніс операцію та вибув на невизначений термін.

Також цікаво, що Манчестер Сіті лише в останньому матчі 2025 року жодного разу не влучив у площину в першому таймі.