Павло Василенко

Вихідний перед матчем? У Манчестер Сіті – так. Головний тренер «містян» Хосеп Гвардіола ухвалив незвичайне рішення дати своїм гравцям вихідний напередодні матчу, навіть у європейському турнірі – проти Боруссії Дортмунд у Лізі чемпіонів.

Видання Daily Mail повідомляє, що гравці з'явилися до тренувального центру в понеділок, щоб відновитися після недільної перемоги над Борнмутом з рахунком 3:1. Тренер повідомив команду, що у вівторок, за 24 години до домашньої гри проти німецької команди, у них буде додатковий час для відпочинку.

З таким щільним календарем рішення, ймовірно, було прийнято для того, щоб гравці залишалися фізично свіжими, надаючи пріоритет відпочинку, який є часом як для фізичного, так і для психічного відновлення.

Те саме джерело стверджує, що Гвардіола ніколи не скасовував тренувань напередодні європейських матчів.

Тренер все ж може провести легке тренування в середу вранці, зосереджене на тактичній підготовці до матчу.

Цього місяця Манчестер Сіті зустрінеться з Ліверпулем, Ньюкаслом та Лідсом у Англійській Прем'єр-лізі.