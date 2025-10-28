Центральний хавбек Манчестер Сіті Родрі відновився після травми підколінного сухожилля та відновив тренування з основною командою. Про це повідомили у прес-службі англійського клубу.

Іспанець пропустив три останні матчі городян проти Евертона (2:0), Вільярреала (2:0) та Астон Вілли (0:1). Очікується, що Родрі зможе повернутися на поле вже у найближчих зустрічах.

Наступний поєдинок команда Пепа Гвардіоли проведе 29 жовтня у рамках Кубка ліги проти Свонсі. Далі Сіті чекає матч АПЛ з Борнмутом (2 листопада) та гра Ліги чемпіонів проти Борусії Дортмунд (5 листопада).

